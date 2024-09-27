Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 16000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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