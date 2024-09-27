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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2020
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 16000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • Numedux (1)
  • Stare Monety (2)
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2020 "Гданьская Злотовка Августа III" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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