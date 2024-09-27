20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2020 года "Гданьская Злотовка Августа III". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 16000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

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