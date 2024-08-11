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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2020 года

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 2020 100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
500 злотых 2020 Сигизмунд III Ваза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2020 10 лет Смоленской трагедии
Средняя цена 570 $
Продажи
0 3

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
50 злотых 2020 Сигизмунд III Ваза
Средняя цена 270 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 злотых 2020 100 лет обручению Польши с Балтикой
Средняя цена 630 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 злотых 2020 700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове
Средняя цена 170 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 злотых 2020 Гданьская Злотовка Августа III
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2020 100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2020 100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 2020 10 лет Смоленской трагедии
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 2020 Катынь - Пальмиры 1940 года
Средняя цена
Продажи
0 1

Памятные биметаллические

Аверс
Реверс
5 злотых 2020 Костел Святой Марии
Средняя цена
Продажи
0 0
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