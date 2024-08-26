10 злотых 2020 года "Катынь - Пальмиры 1940 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2020 года "Катынь - Пальмиры 1940 года". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 90 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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