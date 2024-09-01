Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2020 года "10 лет Смоленской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2020 года "10 лет Смоленской трагедии". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 1800 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.
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