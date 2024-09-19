Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2020 года "10 лет Смоленской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2020 года "10 лет Смоленской трагедии". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388788 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.
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