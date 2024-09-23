50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Stare Monety за 1600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2022.

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