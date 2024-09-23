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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2020
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Stare Monety за 1600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (4)
  • Tempus (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AG
Цена
******
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Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AG
Цена
******
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Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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