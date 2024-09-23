Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "Сигизмунд III Ваза". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Stare Monety за 1600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AG
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AG
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 2020 "Сигизмунд III Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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