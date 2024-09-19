Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2020
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Stary Sklep за 18000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Numimarket (2)
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF70 NGC
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 2350 PLN
Где продать?
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