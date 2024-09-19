50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Stary Sklep за 18000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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