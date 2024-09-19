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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: numis poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2020
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "100 лет обручению Польши с Балтикой". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Stary Sklep за 18000 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numimarket (2)
Польша 50 злотых 2020 "100 лет обручению Польши с Балтикой" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 злотых 2020 "100 лет обручению Польши с Балтикой" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша 50 злотых 2020 "100 лет обручению Польши с Балтикой" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 злотых 2020 "100 лет обручению Польши с Балтикой" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF70 NGC
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 2350 PLN
Польша 50 злотых 2020 "100 лет обручению Польши с Балтикой" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 50 злотых 2020 "100 лет обручению Польши с Балтикой" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2020 "100 лет обручению Польши с Балтикой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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