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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32000 мм
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2020
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356498 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 560 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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