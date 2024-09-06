Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356498 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 560 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2022.
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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