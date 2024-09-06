10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356498 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 560 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2022.

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