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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2020 года "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2020
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2020 "100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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