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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2020 года "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2020 года "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2020 года "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2020
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Stare Monety за 800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2022.

Сохранность
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  • Stare Monety (2)
Польша 50 злотых 2020 "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2020 "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN
Польша 50 злотых 2020 "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2020 "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 50 злотых 2020 "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 50 злотых 2020 "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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