Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2020 года "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2020 года "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Stare Monety за 800 PLN. Торги состоялись 4 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Numimarket (1)
- Stare Monety (2)
Где продать?
Для продажи 50 злотых 2020 "700 лет освящению базилики Святой Марии в Кракове" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск