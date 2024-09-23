Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2004 года MW UW "Морская свинья" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 56,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Морская свинья" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2004 "Морская свинья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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