20 злотых 2004 года MW UW "Морская свинья" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Морская свинья" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

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