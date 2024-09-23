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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2004 года MW UW "Морская свинья" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2004 года MW UW "Морская свинья" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2004 года MW UW "Морская свинья" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 56,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Морская свинья" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW UW "Морская свинья" на аукционе Nomisma Aste - June 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2004 "Морская свинья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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