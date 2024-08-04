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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2004 года MW RK "Станислав Выспяньский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2004 года MW RK "Станислав Выспяньский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2004 года MW RK "Станислав Выспяньский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Станислав Выспяньский" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе GINZA - August 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW RK "Станислав Выспяньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2004 "Станислав Выспяньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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