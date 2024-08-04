Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2004 года MW RK "Станислав Выспяньский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 80,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Станислав Выспяньский" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец GINZA
Дата 11 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?
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