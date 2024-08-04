20 злотых 2004 года MW RK "Станислав Выспяньский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Станислав Выспяньский" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64563 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 25 августа 2021.

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