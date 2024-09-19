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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,47 гр
  • Чистого серебра (0,8467 oz) 26,3347 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "Европейский угорь" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2150 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Европейский угорь" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2003 "Европейский угорь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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