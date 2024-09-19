20 злотых 2003 года MW ET "Европейский угорь" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "Европейский угорь" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2150 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность PROOF (35) UNC (13) Сохранность (слабы) PF70 (5) PF69 (1) PF68 (1) ULTRA CAMEO (3) Сервис GCN (2) PCG (2) NGC (3)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

COINSNET (2)

Niemczyk (8)

Numis Poland (6)

Rzeszowski DA (1)

Stare Monety (1)

WCN (12)

Wójcicki (16)