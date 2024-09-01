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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2009 года MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2009 года MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2009 года MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5229 проданному на аукционе Katz Auction за 38 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
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  • Numis Poland (2)
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  • Wójcicki (9)
  • Александр (1)
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Александр - January 24, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS69 NGC
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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