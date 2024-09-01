20 злотых 2009 года MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5229 проданному на аукционе Katz Auction за 38 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

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