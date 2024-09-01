Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2009 года MW ET "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "65 лет ликвидации Лодзинского гетто" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5229 проданному на аукционе Katz Auction за 38 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
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Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 24 января 2024
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Дата 3 декабря 2023
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Сохранность MS69 NGC
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Дата 18 апреля 2021
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