Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2012 года MW "Петр Михаловский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Петр Михаловский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 300 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2012 "Петр Михаловский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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