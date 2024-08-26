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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2012 года MW "Петр Михаловский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2012 года MW "Петр Михаловский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2012 года MW "Петр Михаловский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Петр Михаловский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 300 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2012 MW "Петр Михаловский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2012 "Петр Михаловский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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