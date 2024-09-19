20 злотых 1995 года MW ET "75 лет Битве за Варшаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "75 лет Битве за Варшаву" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

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