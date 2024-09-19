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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW ET "75 лет Битве за Варшаву" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW ET "75 лет Битве за Варшаву" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW ET "75 лет Битве за Варшаву" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "75 лет Битве за Варшаву" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60 USD. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "75 лет Битве за Варшаву" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1995 "75 лет Битве за Варшаву" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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