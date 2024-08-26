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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2017 года MW "500 лет Реформации в Польше" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "500 лет Реформации в Польше" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "500 лет Реформации в Польше" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "500 лет Реформации в Польше" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353631 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 20 злотых 2017 MW "500 лет Реформации в Польше" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "500 лет Реформации в Польше" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 2017 MW "500 лет Реформации в Польше" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "500 лет Реформации в Польше" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2017 "500 лет Реформации в Польше" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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