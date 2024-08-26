20 злотых 2017 года MW "500 лет Реформации в Польше" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "500 лет Реформации в Польше" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353631 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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