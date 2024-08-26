Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2017 года MW "500 лет Реформации в Польше" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2017
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "500 лет Реформации в Польше" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353631 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
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