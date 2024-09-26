Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1996 года MW NR "Ёж" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "Ёж" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 14 апреля 2024
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
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Дата 26 ноября 2023
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
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Дата 13 сентября 2023
Сохранность PROOF
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