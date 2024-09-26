20 злотых 1996 года MW NR "Ёж" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "Ёж" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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