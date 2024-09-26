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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1996 года MW NR "Ёж" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1996 года MW NR "Ёж" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1996 года MW NR "Ёж" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "Ёж" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 880 PLN
Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW NR "Ёж" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1996 "Ёж" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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