20 злотых 2017 года MW "Талер Владислава IV" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "Талер Владислава IV" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 460 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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