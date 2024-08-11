Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2017 года MW "Талер Владислава IV" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2017
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "Талер Владислава IV" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 460 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
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Где продать?
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