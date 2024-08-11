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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2017 года MW "Талер Владислава IV" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "Талер Владислава IV" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "Талер Владислава IV" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "Талер Владислава IV" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 460 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (7)
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2017 MW "Талер Владислава IV" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2017 "Талер Владислава IV" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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