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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 16,700

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
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Цена
Где купить?
Польша 20 злотых 1995 MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1995 "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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