Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 16,700
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
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