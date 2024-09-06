20 злотых 1995 года MW RK "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "XXVI летние Олимпийские Игры - Атланта 1996" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

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