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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 110,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3592 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 115 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2008 "90 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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