20 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3592 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 115 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2012.

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