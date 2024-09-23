20 злотых 2001 года MW RK "Колядование" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Колядование" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 950 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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