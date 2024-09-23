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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2001 года MW RK "Колядование" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2001 года MW RK "Колядование" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2001 года MW RK "Колядование" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,77 гр
  • Чистого серебра (0,8556 oz) 26,6122 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Колядование" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 950 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 PCG
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе COINSNET - January 21, 2024
Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2001 "Колядование" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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