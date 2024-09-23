Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2001 года MW RK "Колядование" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,77 гр
- Чистого серебра (0,8556 oz) 26,6122 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Колядование" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 950 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 7 апреля 2024
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS70 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Где продать?
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