Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 511 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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