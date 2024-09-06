20 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 511 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

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