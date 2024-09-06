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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW NR "55 лет Катынской трагедии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "55 лет Катынской трагедии" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 511 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "55 лет Катынской трагедии" на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?

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