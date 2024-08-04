Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2017 года MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353630 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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