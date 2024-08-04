Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2017 года MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353630 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2017 MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2017 "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2017 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск