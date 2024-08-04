20 злотых 2017 года MW "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "35 лет Антикоммунистическому восстанию в Любине" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353630 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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