Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2009 года MW ET "Владислав Стржеминский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Владислав Стржеминский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность PROOF
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Где продать?
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