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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2009 года MW ET "Владислав Стржеминский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2009 года MW ET "Владислав Стржеминский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2009 года MW ET "Владислав Стржеминский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Владислав Стржеминский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 GCN
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW ET "Владислав Стржеминский" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2009 "Владислав Стржеминский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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