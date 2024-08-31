20 злотых 2009 года MW ET "Владислав Стржеминский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Владислав Стржеминский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

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