Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2012 года MW ET "Кшемёнки-Опатовские" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 45,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Кшемёнки-Опатовские" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 460 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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