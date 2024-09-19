20 злотых 2012 года MW ET "Кшемёнки-Опатовские" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Кшемёнки-Опатовские" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 460 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

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