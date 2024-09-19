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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2012 года MW ET "Кшемёнки-Опатовские" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2012 года MW ET "Кшемёнки-Опатовские" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2012 года MW ET "Кшемёнки-Опатовские" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 45,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Кшемёнки-Опатовские" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 460 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (2)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW ET "Кшемёнки-Опатовские" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2012 "Кшемёнки-Опатовские" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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