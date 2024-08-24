Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1996 года MW ET "Тысячелетие Гданьска" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "Тысячелетие Гданьска" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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