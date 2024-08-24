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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1996 года MW ET "Тысячелетие Гданьска" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1996 года MW ET "Тысячелетие Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1996 года MW ET "Тысячелетие Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "Тысячелетие Гданьска" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 1996 MW ET "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1996 "Тысячелетие Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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