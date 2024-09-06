Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе Nomisma Spa за 85 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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