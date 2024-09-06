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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2008 года MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе Nomisma Spa за 85 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4100 RUB
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2008 MW UW "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

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