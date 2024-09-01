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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 2012 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 2012 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 2012 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 136,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2012 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 140 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 14 PLN
Польша 10 грошей 2012 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10 грошей 2012 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 2012 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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