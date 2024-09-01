Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 2012 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2012 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 140 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2023.
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