10 грошей 2012 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 2012 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 140 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2023.

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