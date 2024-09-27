Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 45,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.
Сохранность
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- WCN (2)
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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