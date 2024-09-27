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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2012 года MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 45,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 8 апреля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2012 MW RK "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2012 "120 лет со дня рождения Стефана Банаха" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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