10 злотых 2012 года MW KK "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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