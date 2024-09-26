Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2012 года MW KK "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 40,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "150 лет банковскому сотрудничеству Польши" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- Stare Monety (2)
- WCN (2)
- Wójcicki (2)
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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