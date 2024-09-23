Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2012 года MW "150 лет Народному музею в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,14 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 45,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "150 лет Народному музею в Варшаве" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 90 PLN. Торги состоялись 9 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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