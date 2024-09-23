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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2012 года MW "150 лет Народному музею в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2012 года MW "150 лет Народному музею в Варшаве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2012 года MW "150 лет Народному музею в Варшаве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,14 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 45,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "150 лет Народному музею в Варшаве" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 90 PLN. Торги состоялись 9 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
Польша 10 злотых 2012 MW "150 лет Народному музею в Варшаве" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 2012 MW "150 лет Народному музею в Варшаве" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 2012 MW "150 лет Народному музею в Варшаве" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2012 MW "150 лет Народному музею в Варшаве" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 2012 MW "150 лет Народному музею в Варшаве" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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