10 злотых 2012 года MW "150 лет Народному музею в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2012 года "150 лет Народному музею в Варшаве" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 90 PLN. Торги состоялись 9 марта 2020.

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