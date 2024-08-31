1 злотый 2012 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 2012 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе WDA - MiM за 290 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

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