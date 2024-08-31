100 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

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