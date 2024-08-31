Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого серебра (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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