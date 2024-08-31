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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого серебра (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 1695 PLN
Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 100 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2012 "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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