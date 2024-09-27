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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2012 года MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2012 года MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2012 года MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Stary Sklep за 3000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
731 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 200 злотых 2012 MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2012 "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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