200 злотых 2012 года MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Stary Sklep за 3000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

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