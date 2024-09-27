Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2012 года MW AN "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Stary Sklep за 3000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- Stary Sklep (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2012 "Польская сборная на XXX О Олимпийских играх - Лондон 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск