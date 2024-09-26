200 злотых 2012 года MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3536 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3700 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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