Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2012 года MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2012 года MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2012 года MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2012 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3536 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3700 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
884 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2012 MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 200 злотых 2012 MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2012 MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2012 MW NR "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2012 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2012 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск