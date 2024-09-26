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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15б5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 7,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98368 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 20 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
797 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе London Coins - June 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2006 "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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