Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15б5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 7,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98368 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 20 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- Künker (1)
- London Coins (2)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Stack's (3)
- WCN (2)
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2006 "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск