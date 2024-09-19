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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "100 лет Варшавской школы экономики" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
833 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2006 "100 лет Варшавской школы экономики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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