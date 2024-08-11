Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,15 гр
- Чистого золота (0,4384 oz) 13,635 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 4,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2001 года "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 920 USD. Торги состоялись 2 февраля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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