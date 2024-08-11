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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,15 гр
  • Чистого золота (0,4384 oz) 13,635 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 4,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2001 года "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 920 USD. Торги состоялись 2 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (4)
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  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
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  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 200 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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