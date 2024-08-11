200 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2001 года "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 920 USD. Торги состоялись 2 февраля 2013.

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