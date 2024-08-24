Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2006 года MW ET "Всадник" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "Всадник" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3830 проданному на аукционе Auction World за 190000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
1203 $
Цена в валюте аукциона 190000 JPY
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF69 GCN
Цена
834 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2006 "Всадник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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