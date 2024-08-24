200 злотых 2006 года MW ET "Всадник" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "Всадник" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3830 проданному на аукционе Auction World за 190000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.

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