200 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2016 года "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 928 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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