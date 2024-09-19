Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2016
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2016 года "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 928 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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