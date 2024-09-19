Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2016 года "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 928 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша 200 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2016 "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2016 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск