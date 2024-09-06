Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "100 лет Академии изобразительных искусств" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3514 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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