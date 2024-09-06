200 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "100 лет Академии изобразительных искусств" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3514 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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