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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "100 лет Академии изобразительных искусств" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3514 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша 200 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность F,
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2004 "100 лет Академии изобразительных искусств" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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