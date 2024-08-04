Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 11,200
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 4 июня 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?
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