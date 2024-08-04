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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 11,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (3)
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  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
797 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Heritage - June 4, 2015
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Heritage - June 4, 2015
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Польша 200 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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