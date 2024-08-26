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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2004 года MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2004 года MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2004 года MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "Вступление Польши в Европейский Союз" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 800 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 2004 MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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