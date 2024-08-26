200 злотых 2004 года MW ET "Вступление Польши в Европейский Союз" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "Вступление Польши в Европейский Союз" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 800 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.

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