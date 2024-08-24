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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2009 года MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2009 года MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2009 года MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,15 гр
  • Чистого золота (0,4384 oz) 13,635 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Варшава - Сентябрь 1939" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3532 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • MARCINIAK (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2009 MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2009 "Варшава - Сентябрь 1939" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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