200 злотых 2009 года MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Варшава - Сентябрь 1939" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3532 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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