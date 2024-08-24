Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2009 года MW KK "Варшава - Сентябрь 1939" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Варшава - Сентябрь 1939" со знаком MW KK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3532 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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