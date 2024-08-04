Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1996 года MW "Тысячелетие Гданьска" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1996 года "Тысячелетие Гданьска" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1900 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
2069 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность PF69 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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