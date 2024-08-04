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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1996 года MW "Тысячелетие Гданьска" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1996 года MW "Тысячелетие Гданьска" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1996 года MW "Тысячелетие Гданьска" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1996 года "Тысячелетие Гданьска" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1900 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1141 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
2069 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность PF69 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 200 злотых 1996 MW "Тысячелетие Гданьска" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1996 "Тысячелетие Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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