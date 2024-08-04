200 злотых 1996 года MW "Тысячелетие Гданьска" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1996 года "Тысячелетие Гданьска" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1900 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2023.

Сохранность PROOF (28) UNC (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF70 (9) PF69 (7) PF67 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (14) Сервис NGC (15) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

GGN (2)

Goldberg (1)

Grün (1)

Heritage (3)

Hess Divo (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (10)

Numimarket (2)

Teutoburger (2)

WCN (5)

Wójcicki (2)