200 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Крылатый гусар" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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