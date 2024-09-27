Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж PROOF 10,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Крылатый гусар" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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