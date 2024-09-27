Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж PROOF 10,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Крылатый гусар" со знаком MW AN. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Schulman (1)
  • Sonntag (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
761 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Schulman - October 26, 2018
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2009 "Крылатый гусар" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2009 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск