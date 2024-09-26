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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "90 лет Великопольскому восстанию" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98214 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 3650 PLN
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
833 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Польша 200 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2008 "90 лет Великопольскому восстанию" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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