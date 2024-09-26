200 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "90 лет Великопольскому восстанию" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98214 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

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