Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 6,400
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2008 года "90 лет Великопольскому восстанию" со знаком MW UW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98214 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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