200 злотых 2018 года "90 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2018 года "90 лет Великопольскому восстанию". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390430 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 4 апреля 2024.

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