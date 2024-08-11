200 злотых 2009 года MW ET "180 лет центральному банку Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "180 лет центральному банку Польши" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 800 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.

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