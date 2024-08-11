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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2009 года MW ET "180 лет центральному банку Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2009 года MW ET "180 лет центральному банку Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2009 года MW ET "180 лет центральному банку Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "180 лет центральному банку Польши" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 800 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW ET "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
833 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Польша 200 злотых 2009 MW ET "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2009 MW ET "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2009 MW ET "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200 злотых 2009 MW ET "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2009 "180 лет центральному банку Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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