Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2009 года MW ET "180 лет центральному банку Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 8,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "180 лет центральному банку Польши" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 800 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2022.
Сохранность
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- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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